شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 % ارتفاعا في الأنشطة غير النفطية بالسعودية خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت التقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من 2022، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.5%.

وأرج التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 %، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية، ونمو الأنشطة الحكومية.

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انخفاض على أساس ربعي

بحسب التقديرات انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 %، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.

والتقديرات السريعة للناتج المحلى الإجمالى ربع (السنوى) هي عبارة عن عملية تقدير المعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلى الإجمالى والتى يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وتوزع الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالي على: الأنشطة النفطية: وتشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعى وأنشطة التكرير، والأنشطة الحكومية: وتشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة، والأنشطة غير النفطية: وتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية

وأنشطة الخدمات الحكومية.

وعملية التقدير هي نفسها التى يتم إجراؤها فى الحسابات القومية ربع السنوية ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية.