سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، الموافق 31-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، فسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وسعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.