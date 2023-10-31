شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستقبل 1.1 مليون نزيل فندقي حتى سبتمبر بنمو 18% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبلت الشارقة حتى سبتمبر/أيلول 2023 أكثر من 1.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة 18% عن نفس الفترة من عام 2022، فيما استقبلت أكثر من 1.4 مليون زائر 2022.

وتستعد الشارقة للمشاركة في الدورة الـ43 من «سوق السفر العالمي» في لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، بمشاركة 18 هيئة حكومية وخاصة وبالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة».

وتهدف المشاركة إلى التعريف بمنجزات الإمارة في تحقيق التوازن بين تطور القطاع السياحي وتكريس مفاهيم البيئة والتراث والثقافة عنواناً لاستراتيجيتها في صناعة سياحة مستدامة متنوعة الخيارات.

وتقدم الشارقة للمشاركين والحضور في المعرض التجارب والوجهات الاستثنائية المتنوعة التي تحتضنها ما بين السياحة البيئية والصحراوية والتراثية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى سياحة المغامرات والرياضة، حيث تضم الإمارة تنوعاً بيئياً فريداً يمتد من قلب الصحراء وحتى الجزر مروراً بالجبال التي حولتها الإمارة إلى معالم حضارية مهمة مثل مدرج خورفكان، ومشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية، ومركز بحيص - الحديقة الجيولوجية، وسفاري الشارقة والمحميات الطبيعية مثل محمية واسط الطبيعية ومحمية أشجار القرم.

السياحة البيئية

ويشارك هذا العام في جناح الشارقة، بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي»، عدد من أبرز المؤسسات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص، وهي، هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، إضافة إلى الشارقة لإدارة الأصول، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة.

بينما شملت قائمة المشاركين من القطاع الخاص، وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والشارقة الوطنية للفنادق، وفندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق جولدن ساندز، وهوليداي للسفر والسياحة، وتراف تولك.

تنوع الخيارات

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: إن قطاع السياحة مرتبط بشكل وثيق بالعلاقات الدولية والوصول إلى الجمهور في كل ساحة من العالم وترسيخ الروابط وبناء الشراكات مع الجهات النظيرة ذات التأثير في توجهات السفر والسياحة عالمياً، مضيفاً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، من أجل أن تكون الإمارة الوجهة السياحية الأكثر جذباً وتنوعاً على مستوى التكامل السياحي وتنوع الخيارات والتجارب في المنطقة والعالم.

وأضاف المدفع: «إن قطاع السياحة في تطور متسارع، وهناك زيادة في نسبة الوعي بالسياحة البيئية والتراثية والثقافية، وإمارة الشارقة ظلت سبّاقة في تبني هذه الاستراتيجيات السياحية انطلاقاً من التزامها بمعايير التنمية المستدامة التي تدعمها كافة القطاعات وفي مقدمتها السياحة».