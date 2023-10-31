الاقتصاد

الأسهم تواصل مسار الصعود

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم مسارها الصاعد في الإمارات، وحققت مكاسب جديدة الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة 0.547% إلى 9336.12 نقطة، حيث ارتفعت اسهم «الفا ظبي» 0.64%، و«ملتيبلاي» 3.68%، و«الواحة» 6.7%، و«الدار» 5.44%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.88%. 
وفي دبي، ارتفع مؤشر السوق 0.82%، إلى 3870.34 نقطة، مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 4.06%، و«إعمار العقارية» 3.23%، والإمارات دبي الوطني 0.29%، و«دبي الإسلامي» 0.37%.

  • سوق دبي المالي +0.82%
    3870.34 نقطة
     
  • الأكثر ارتفاعا في منتصف الجلسة
    • أرامكس 4.09%
    • إعمار للتطوير 3.72%
    • إعمار العقارية 3.38%
    • اكتتاب 2.70%
    • سلامة 2.60%
    • تعاونية الاتحاد 2.57%
       
  • الأكثر تراجعاً في منتصف الجلسة
    • تكافل الإمارات 4.42%
    • الفردوس 3.48%
    • أمان 2.58%
    • شعاع 1.85%
    • أملاك 1.38%
  • سوق أبوظبي +0.54% 
    9336.12 نقطة
     
  • الأكثر ارتفاعا في منتصف الجلسة 
    • الواحة 6.15%
    • الجرافات البحرية 5.25%
    • الدار 5.24%
    • رأس الخيمة العقارية 4.85%
    • ملتيبلاي 3.68%
       
  • الأكثر تراجعاً في منتصف الجلسة
    • إسمنت الخليج -5.62%
    • حياه للتأمين -2.54%
    • ستاليونز الإمارات -1.66%
    • بنك الشارقة -1.18%
    • غذاء -0.77%
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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