شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل مسار الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم مسارها الصاعد في الإمارات، وحققت مكاسب جديدة الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة 0.547% إلى 9336.12 نقطة، حيث ارتفعت اسهم «الفا ظبي» 0.64%، و«ملتيبلاي» 3.68%، و«الواحة» 6.7%، و«الدار» 5.44%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.88%.

وفي دبي، ارتفع مؤشر السوق 0.82%، إلى 3870.34 نقطة، مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 4.06%، و«إعمار العقارية» 3.23%، والإمارات دبي الوطني 0.29%، و«دبي الإسلامي» 0.37%.

سوق دبي المالي +0.82%

3870.34 نقطة



3870.34 نقطة الأكثر ارتفاعا في منتصف الجلسة أرامكس 4.09% إعمار للتطوير 3.72% إعمار العقارية 3.38% اكتتاب 2.70% سلامة 2.60% تعاونية الاتحاد 2.57%



الأكثر تراجعاً في منتصف الجلسة تكافل الإمارات 4.42% الفردوس 3.48% أمان 2.58% شعاع 1.85% أملاك 1.38%

