شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل مسار الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم مسارها الصاعد في الإمارات، وحققت مكاسب جديدة الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة 0.547% إلى 9336.12 نقطة، حيث ارتفعت اسهم «الفا ظبي» 0.64%، و«ملتيبلاي» 3.68%، و«الواحة» 6.7%، و«الدار» 5.44%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.88%.
وفي دبي، ارتفع مؤشر السوق 0.82%، إلى 3870.34 نقطة، مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 4.06%، و«إعمار العقارية» 3.23%، والإمارات دبي الوطني 0.29%، و«دبي الإسلامي» 0.37%.
- سوق دبي المالي +0.82%
3870.34 نقطة
- الأكثر ارتفاعا في منتصف الجلسة
- أرامكس 4.09%
- إعمار للتطوير 3.72%
- إعمار العقارية 3.38%
- اكتتاب 2.70%
- سلامة 2.60%
- تعاونية الاتحاد 2.57%
- الأكثر تراجعاً في منتصف الجلسة
- تكافل الإمارات 4.42%
- الفردوس 3.48%
- أمان 2.58%
- شعاع 1.85%
- أملاك 1.38%
- سوق أبوظبي +0.54%
9336.12 نقطة
- الأكثر ارتفاعا في منتصف الجلسة
- الواحة 6.15%
- الجرافات البحرية 5.25%
- الدار 5.24%
- رأس الخيمة العقارية 4.85%
- ملتيبلاي 3.68%
- الأكثر تراجعاً في منتصف الجلسة
- إسمنت الخليج -5.62%
- حياه للتأمين -2.54%
- ستاليونز الإمارات -1.66%
- بنك الشارقة -1.18%
- غذاء -0.77%