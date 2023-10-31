شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المطاحن الأولى صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 54.038 مليون ريال، منخفضا بنسبة 14.9%، مقارنة بـ 63.490 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، سجلت شركة المطاحن الأولى صافي ربح بلغ 54.0 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 63.5 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق. وباستثناء تأثير تكاليف أسعار الفائدة التي تم البدء في تسجيلها في القوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الأخير للعام 2022م، وذلك بعد إتمام اندماج الشركة مع الشركة الأم، فإن صافي الربح على أساس المثل لايزال متماشيا مع المعدلات المحققة في العام السابق.

انخفاض مبيعات النخالة

بحسب الشركة يعود الفرق بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات بنسبة 4.3% مدفوعة بالنمو في مبيعات الدقيق بنسبة 10% ومبيعات الأعلاف بنسبة 16%، في حين انخفضت مبيعات النخالة بنسبة 30% وذلك ببسبب اعطاء الأولوية بالتخصيص لدعم منتجات الأعلاف تلبيةً للطلب المتزايد عليها.

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 3.2% ليصل إلى 100.4 مليون ريال مقارنة بـ 103.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواكبة تنافسية الأسعار للأعلاف.

وحافظت المصاريف التشغيلية على نفس مستويات الربع ذاته من العام الماضي حيث تم تعويض الزيادة في مصروفات البيع والتوزيع اللازمة لتلبية الطلبات خارج مناطق التوزيع الرئيسية من خلال إعادة ضبط وإدارة المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت صافي تكاليف التمويل بنحو 8 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لتحويل التمويل طويل الأجل بعد إتمام عملية الاندماج مع الشركة الأم "رحى الصافي للأغذية" والبدء في قيده في سجلات شركة المطاحن الأولى بتاريخ 2022/09/15م. وباستثناء تأثير تكاليف أسعار الفائدة هذه، فإن صافي الربح على أساس المثل لايزال متماشيا مع المعدلات المحققة في العام السابق.

ونتيجة لما سبق فقد بلغ هامش صافي الربح 21.8% مقارنة بـ 26.7% للربع المماثل من العام السابق.