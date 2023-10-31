شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الملفات في قطاع الإسكان من بينها: مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والتي تضمنت عددًا من القرارات الهامة المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030)، إضافة لمذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.

وترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، في العاصمة العمانية مسقط، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الـ 21 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة 29-31 أكتوبر الجاري.

حي الجار يحصد جائزة المجلس

أعلن الاجتماع البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حصل مشروع "مدينة بتي" والمقدم من شركة عمران بسلطنة عمان على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 50 ألف ريال، وحصل مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف ريال، بينما حصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل على المركز الثالث وجائزة قدرها 20 ألف ريال.

واستعرض الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة، فيما ناقش وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والمؤتمرات وورش العمل المتخصص في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون.

وشهد الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في العام 2025م.

تفعيل آلية تبادل الخبراء

وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما تم مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.

يذكر أن مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، انطلقت جلساته أول أمس تحت شعار "مرونة الاقتصاد العمراني"، وبمشاركة أكثر من 2000 خبيرًا ومختصًا في قطاع الإسكان و35 جامعة، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران عر أربعة محاور رئيسية تتضمن مستجدات التخطيط العمراني والإسكان ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن.