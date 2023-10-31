شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع 92 اتفاقية لتعزيز الحياة الصحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ملتقى الصحة العالمي، توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية، وتمكين الوصول لمستهدفات التحول للقطاع الصحي في مختلف المجالات في المملكة، وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات والبحث والابتكار، ورفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية؛ بهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل.

ووقعت وزارة الصحة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ أبرزها تأكيد مفاهيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبيانات السكانية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة.

الملتقى يختتم أعماله، اليوم الثلاثاء، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويحتوي على 30 جلسة حوارية يتحدث فيها 100 مختص، ومشاركة 300 شركة محلية وعالمية.