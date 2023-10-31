شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أنابيب الشرق» تقفز 125.4% إلى 20.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أنابيب الشرق صافي ربح في الربع الثاني من العام المالي 2024 يقدر بنحو 20.793 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 125.4%، مقارنة بـ 9.224 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الطن وانخفاض تكلفة الطن من المواد الخام.

وسجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 20 مليون ريال للربع الثاني من العام المالي 2024، مقارنةً بصافي خسائر قدرها 18 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: إرتفاع حجم مبيعات الانابيب ومتوسط سعر البيع في الفترة الحالية، وانخفاض تكلفة المواد الخام مقارنة بالربع السابق.

وبلغ صافي أرباح الشركة 2 مليون ريال للفترة الحالية من العام المالي 2024، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 15 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى: انخفاض حجم مبيعات الانابيب بما يتلائم مع جداول التسليم للمشاريع في الفترة الحالية و إنخفاض متوسط سعر البيع للطن.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع التكاليف المتغيرة الخاصة بطبيعة العقود التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية، وارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع معدلات السايبور.