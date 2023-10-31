شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قفزت أسعار الذهب متجاوزة 2000 دولار للأونصة.. وهل سترتفع مجدداً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال الأيام القليلة الماضية سلك الذهب والفضة اتجاهين مختلفين حيث ارتفع الذهب وانخفضت الفضة، مدفوعين في ذلك بما يجري من مستجدات قادمة من غزة التي تشهد قصفا عنيفا، وفق ما ذكرت منصة أوبل برايس الأمريكية.

الذهب يبلغ مستوى قياسي جديد

وقال المحلل نور العلي لشبكة بلومبيرج، إن هذا التسارع الأخير يمكن أن يدفع المعدن الثمين إلى مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع الذهب بنسبة 10٪ تقريبًا هذا الشهر على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومرونة الدولار مدفوعًا في المقام الأول بجاذبيته كأصل ملاذ آمن وسط التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وقالت أويل برايس، أنه قد تضاءلت مؤخراً علاقته العكسية التاريخية مع العائدات الأمريكية من السندات والدولار الذي عادة ما يكون قوياً استناداً إلى الفارق بين الأصول المقاسة يومياً على مدى أربعين يوماً.

وقفز المعدن الثمين إلى عتبة 2000 دولار للأونصة، مرتدًا من أدنى مستوى في أكتوبر عند 1810 دولارًا تقريبًا. وكان المضاربون، بدافع من التوترات السياسية وضغوط الشراء من الصناديق التي تحولت من المراكز القصيرة إلى المراكز الطويلة الصافية قد غذوا هذا الانتعاش.

علاقة أسعار الذهب بالحرب على غزة

تتأثر الاسواق بما يحدث على غزة و الشرق الأوسط. وأشار أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك، إلى أن "الإغلاق فوق 2000 دولار يمكن أن دفع الذهب إلى ما هو أبعد من الارتفاعات القياسية السابقة التي شهد فيها سعرا وصل إلى حوالي 2050 دولارًا في مايو من هذا العام ومارس 2022. لكن ومع ارتفاع الذهب لا يزال سعر الفضة ضعيفًا. وفي هذا الشهر، تسببت هذه العلاقة في دفع نسبة الذهب إلى الفضة إلى الارتفاع، حيث بلغت حالياً 87.

صمود أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة

وقال محللون أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين السعر وصافي صفقات الشراء نحو اتجاه صعودي وهذا يعني أن سعر الذهب قد صمد بشكل جيد على الرغم من عدم شراء صناديق التحوط.

بمعنى آخر، بعد ارتفاعه بمقدار 175 دولارًا في هذا الشهر وحده، لا يزال الذهب يبدو في منطقة التشبع البيعي.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب؟

هناك سببان وراء هذا التغير السعري الكبير: الأحداث السياسية، والوعي المتزايد بالحالة المزرية التي وصلت إليها الموارد المالية لحكومة الولايات المتحدة. ويبدو أن حرب الاحتلال هي الأكثر إلحاحاً.

ومع دعم التحالف الغربي بشكل لا لبس فيه لإسرائيل ، فإن الحرب على غزة تهدد بالاتساع على نطاق أكبر في المنطقة، وتنتشر إلى دول أخرى، وهو ما قد يدعم أسعار الذهب بصورة أكبر بوصفه ملاذاً آمناً تقليدياً.