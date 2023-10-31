معرض إنفليفر يواصل فعالياته لليوم الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل معرض “انفليفر ” أعماله في يومه الثاني حيث يضم، بمشاركة أبرز الجهات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمية لمناقشة سبل تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال حلول الابتكار والاستثمار.

ويستمرّ المعرض ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقد انضمّ أكثر من 200 مستثمر مسؤولين عن أكثر من 700 مليار دولار من أصول المأكولات والمشروبات إلى الآلاف من المتخصصين في القطاع إلى الفعالية، لمناقشة الحلول المبتكرة التي من شأنها مواجهة التحديات المتزايدة بسرعة، ممّا يؤكد الدور المتنامي للمملكة في إرساء مستقبل الغذاء العالمي.

وتضمّ الفعالية ما يزيد على 100 عرض وجلسة حوارية لتبادل المعارف، مع مجموعة من خبراء ومشاهير الطهي الذين يستعرضون مواهبهم وخبراتهم الفريدة.

وشهد المسرح الرئيس خلال اليوم الافتتاحي من الفعالية الكشف عن الفائزين الـ 22 في “تحدي الابتكار للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في الخليج 365 القاحلة”، وهي مبادرة أطلقتها في وقتٍ سابق هذا العام وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مع منصة UpLink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، للكشف عن حلول تحويلية مصممة لتعزيز الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من انخفاض هطول الأمطار والجفاف والتصحر.

وكان من بين الفائزين جهات إبداعية مثل أجراتك بلاس التي تبني غرف تبريد تعمل بالطاقة الشمسية، وهايدروبونيك أفريكال التي ابتكرت وسيلة نمو لا تستخدم أي تربة أو طاقة وتستخدم مياه أقل بنسبة 80%، وأوربيليون المنتجة للحوم البقر والضأن المستدامة والمستزرعة بالخلايا التي تنبعث منها غازات دفيئة أقل بنسبة 92%. وسيحصل الفائزون الـ 22 على شبكات دعم وإرشاد للمساعدة في توسيع نطاق حلولهم.

من جهةٍ أخرى، شهدت منصة الاستثمار والتواصل مشاركة العديد من قادة الفكر ورواد الأعمال العالميين الذين ناقشوا الدور المتزايد الذي تلعبه أهداف الاستدامة البيئية في دفع المستثمرين لدعم الأمن الغذائي والاستدامة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت المؤسِسة لمؤسسة ثوت فور فود كريستين جولد : “أصبحت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من المتطلبات الأساسية للقيام بالأعمال التجارية.

وتسعى الشركات المنتجة للأغذية اليوم إلى إيجاد حلولٍ من شأنها عدم التأثير سلباً على المناخ، مما يجعل الأنظمة الغذائية أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ، ويتيح للبيئة فضلاً عن تحسين القيمة الغذائية وتمكين المزارعين، ومنع هدر الغذاء”.