وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية.. الذهب نحو أكبر ارتفاع شهري خلال عام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقر الذهب اليوم قُبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريباً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 2009.29 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو، مع بحث المستثمرين عن الأمان وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدى الإقبال على الملاذات الآمنة لصعود الذهب من 1809.50 دولار في السادس من أكتوبر. ويتجه الآن لتحقيق زيادة شهرية ثمانية في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1994.15 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2003.60 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية.