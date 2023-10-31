شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت مبيعات المؤسسات الأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 23013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 28299 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 9773 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 4358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 6549 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 273.2 ألف سهم، 150 ألف سهم، 11.7 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 482.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات 38.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابة للاستثمارات، عدد 200 ألف سهم، 250 ألف سهم، 125 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 7 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 423.2 مليون جنيه بنسبة نمو 6%، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على معدلات التشغيل بكفاءة عالية، وتحسين مزيج المنتجات، وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلي، وارتفاع متوسط أسعار البيع وهوامش العملية الإنتاجية.

وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي ربح 16.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2023 مقارنة 8.4 مليون جنيه بزيادة بنحو 8.2 مليون جنيه بنسبة نمو 96.65، وذلك نتيجة زيادة شحن كمية 7695 طن دقيق 87.50% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 8794 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيه إلى 580.25 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يوليو عام 2023، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10 إلى 15%، كما بلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 3.55 مليون جنيه، وتأثر الفائض بنحو 1.506 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

وحققت شركة مصر للفنادق، مبيعات بلغت 300.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 87.86%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 190 مليون جنيه بنسبة نمو 49.86%.

فيما وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 4.33 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 9.62%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.02 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 27.37%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادة السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

في شأن آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة باعت أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل 15 مليار جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة مصر للفنادق، إن مجلس الإدارة وافق على استخدام الاسم التجارية (ريتز كارلتون) من شركة ماريوت العالمية لإقامة الفندق المزمع إقامته بمنطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر، وجدولة تعويض أرض شيكاغو بالأقصر البالغ 80.4 مليون جنيه على 4 أقساط تنتهي في 30 أكتوبر عام 2024.