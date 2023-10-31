شكرا لقرائتكم خبر عن مهند عدلى: نساند توجهات الدولة فى رفع المعاناة عن أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة سبينيس مالك ومشغل سلسلة سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس تبرعات عينية لاهالي قطاع غزة بالتعاون مع بنك الطعام المصري والهلال الاحمر المصري ..

وقد تركزت التبرعات في شكل مواد عينية مثل الارز والمكرونة والزيت والسمن وغيرها من المنتجات بما يساعد الاهالي في غزة علي تلبية الاحتياجات الاساسية للاسر والاطفال في هذه الظروف العصيبة وغير الانسانية.

ومن جانبه قال مهند عدلي الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس ايجيبت اننا لانستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي امام معاناه الاهالي في غزة تحت ظروف القصف والحصار فالمنطق الانساني يفرض علي الجميع ان يؤدي كل منهم دوره للتخفيف من الاثار السلبية والمعاناة للاطفال والاسر في غزة وهو ما تؤكد عليه مساعي الدولة وجهودها ومن الواجب ان نتحرك في اطار هذه المساعي ودعم هذه الجهود لإعانة الاخوة في فلسطين.