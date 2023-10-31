شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالصناعات الغذائية: إنشاء المناطق اللوجستية فى سيناء يساهم فى جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجل الأعمال كمال حجاج عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن هناك حرصا واضحا من القيادة السياسية لتطوير سيناء ويظهر ذلك واضحا من خلال حجم الإنفاق على المشروعات هناك بما يتجاوز 750 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، كما أن إنشاء المناطق اللوجستية هناك سيجعل من سيناء مركزا كبيرا للحركة اللوجستية والتجارية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن استهداف الحكومة لإنشاء 4 مناطق لوجستية فى شمال سيناء وتطوير ميناء العريش وتحويله لميناء دولى سيؤدي ذلك الي جذب استثمارات جديدة وزيادة حجم التجارة عليه وهو ما سيخدم فى الأساس جميع أهالى شمال سيناء ويساهم في زيادة الفرص الاستثمارية

وأشار إلي أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية وركزت الجهود على سيناء من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية والمشروعات الأساسية بعدد من المحاور الخدمية

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء 152 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة بخطة عام 22/2023 بحجم استثمارات تبلغ 7,9 مليار جنيه بنسبة زيادة 27,4% عن خطة 21/2022، وفق الموازنة العامة المصرية، وفيما يخص محافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9,2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 21/2022.