شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الألماني.. الاقتصاد الفرنسي يتباطأ في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0,1% في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر على ما أظهرت تقديرات أولى عن المعهد الوطني للإحصاءات (Insee) نشرت الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي الألماني تراجعا في الربع الثالث، على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت، الاثنين، ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم. وانكمش الاقتصاد بنسبة 0,1 في المئة على أساس فصلي، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتس" في أرقام أولية، بسبب انخفاض إنفاق الأسر.

ويشكل النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفرنسي بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0,6%.

وللعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0,9% ما يتماشى مع توقع لمصرف فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1%).

وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0,7% في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم.

واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1,5%. في المقابل وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1,4% خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية. وتقلص الانتاج الصناعي أيضا بنسبة 0,3%، والخدمات التجارية بنسبة 0,3%. (أ.ف.ب)