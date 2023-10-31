شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 22 مبايعة بنصف مليار درهم ضمن نخلة جبل علي في دبي خلال ساعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الساعات الأولى من تعاملات الثلاثاء، 22 صفقة بيع، ضمن مشروع نخلة جبل علي، الذي تطوره شركة «نخيل العقارية»، بقيمة تجاوزت نصف مليار درهم، حسب بيانات تطبيق «دبي ريست».

وكانت «نخيل» قد طرحت مبيعات المرحلة الأولى من مشروع نخلة جبل علي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي؛ حيث تسابق المشترون والمستثمرون وممثلو الملاك من شتى الجنسيات على مركز مبيعات «نخيل»؛ للفوز بفرص تملك فيلا فاخرة أو قطعة أرض فضاء ضمن أحدث مناطق التطوير الحضري ذات الواجهة المائية في دبي.

وسجلت الشركة حتى الآن مبيعات قياسية في 6 سعفات من أصل 14 سعفة سيتضمنها المشروع؛ حيث استنفدت أغلبية الوحدات والأراضي التي طرحت خلال ساعات في الأيام التي تخللتها عمليات البيع التي شهدت طوابير بشرية طويلة وصلت إلى الساحات الخارجية ومواقف السيارات، في ظل الإقبال الكبير على الشراء.

كانت «نخيل» قد طرحت مجموعة من وحدات الفلل السكنية التي تتراوح بين 5 و 7 غرف بأسعار بدأت من 18.5 مليون درهم لأصغر فيلا، ووصلت في بعض الفلل إلى 45 مليون درهم، ليتراوح سعر بيع القدم المربعة للبناء بين 2,466 و3,916 درهماً للقدم المربعة. أما أسعار بيع الأراضي الفضاء محدودة العدد، بمساحات ابتداءً من 13,500 قدم مربعة، فلامس حاجز 1,800 درهم للقدم، ويتوقع أن تبدأ تسليم الفلل بدءاً من 2027.