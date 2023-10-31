شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بدعم من العقارات.. و«بي.بي» تضر بقطاع الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لشركة بي.بي في الربع الثالث على قطاع الطاقة.

وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر/ أيلول 2022.

وأظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية في سبتمبر/ أيلول بسبب استمرار التضخم المرتفع، في حين نما الاقتصاد الفرنسي 0.1 في الربع الثالث. وصعد قطاعا العقارات والكيماويات بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

لكن قطاع الطاقة كان الأسوأ أداء بسبب انخفاض سهم بي.بي 4.2 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث دون توقعات المحللين.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 بالمئة في سيمنس المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقا سيمنس إيه.جي بهدف دعم الميزانية العمومية. وانخفض سهم سيمنس إيه.جي 0.2 بالمئة. (رويترز)