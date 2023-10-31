شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 2.9٪ في أكتوبر، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة ، الثلاثاء، بانخفاض من 4.3٪ في الشهر السابق وأقل من التقدير المتفق عليه عند 3.1٪ من استطلاع رويترز للاقتصاديين.

وانخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - إلى 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر.

وكشفت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أيضًا أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث، وفقًا لتقديرات أولية، أقل من التقديرات المتفق عليها للناتج المحلي الإجمالي على أن يبقى دون تغيير عن الربع السابق.

وتواجه كتلة العملة المشتركة المكونة من 20 دولة تضخمًا مرتفعًا على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 10.6٪ في أكتوبر 2022.

استجاب البنك المركزي الأوروبي بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة عشر مرات متتالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4%، قبل أن يختار التوقف مؤقتاً في الأسبوع الماضي على الرغم من المخاطر الصعودية التي تهدد تكاليف الطاقة نتيجة للحرب الدائرة في غزة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.7% فقط هذا العام، وبنسبة 1% في عام 2024 و1.5% في عام 2025.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، انخفاضا فصليا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وهو أفضل قليلا من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز للانخفاض بنسبة 0.3%. وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% على أساس الأسعار المعدلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (وكالات)