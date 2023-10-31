شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: لجنة شؤون الإسكان تعزز الارتقاء بمستوى التعاون في القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الـ (21)، اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- د. خلفان الشعيلي، وبحضور الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.

وأوضح أن جدول أعمال اجتماع اللجنة، تناول العديد من الموضوعات الهامة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، شاكرًا الجهود المميزة التي بذلها أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنياً معاليه التوفيق والسداد لأعمال هذا الاجتماع.