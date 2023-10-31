شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإفلاس يحاصر «إيفرجراند» الصينية من كل اتجاه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسهم شركات العقارات الصينية الضخمة "إيفرجراند" خلال الساعات الماضية حيث وصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 18.8 سنت بعملة هونج كونج (2.4 سنت أمريكي) بعد أن أخر قاض في هونج كونج جلسة المحكمة للنظر في التماس لتصفية الشركة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. وتعد تصفية الشركة أو بعض أجزائها دلالة خطيرة لعملاق العقارات الصيني في وقت تراجعت فيه الصادرات الصينية والقوة الدافعة لأكبر ثاني اقتصاد في العالم.

انخفاض بأكثر من 20%

وانخفضت أسهم الشركة العملاقة بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 23.6 سنت هونج كونج إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق قبل ساعات، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 22.2 سنت هونج كونج.

جلسة حاسمة في ديسمبر

وأفادت وكالة رويترز بأن القاضية ليندا تشان التي تتابع القضية من المحكمة العليا في هونج كونج أجلت جلسة الاستماع حول أزمة الشركة والديون التي تلاحقها والقضايا التي تطاردها من 30 أكتوبر إلى جلسة 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن أمر التصفية لأعمال الشركة.

إعادة هيكلة

حول ذلك، قال محللون أن الشركة يجب أن تراجع أوراقها وتقدم على خطوة جرئية لأن هذا وضع لا يجب أن يستمر.

وقالت القاضية :"إن إيفرجراند يجب أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة منقح قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إنهاء الشركة".

تصفية الشركة

وسبق في يونيو 2022، أن قدمت شركة "توب شاين" المستثمر الكبير في وحدة مخصصة في إيفراجراند تسمى فانج تشيباو، التماسًا لتصفية الشركة العقارية وفقًا لأوراق ووثائق المحكمة العليا في هونج كونج.

ولكن في ضوء إعادة هيكلة إيفرجراند تم تعليق الالتماس.

نهاية أكبر مطور عقاري صيني

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات.

وفي أواخر سبتمبر، كشفت إيفرجراند أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتدقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

وقالت إيفرجراند في بيان لبورصة هونج كونج، إن هوي كا يان ”خضع لإجراءات إلزامية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية” .

انخفاض المبيعات

وقبل ذلك، أخرت إيفرجراند أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.

وعلى هذا النحو، يقول رأى الخبراء، أن إيفرجراند من الضروري أن تقوم بإعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة "لتلبية ما لحق من أضرار بالشركة وطلب الدائنين".

علاوة على كل هذه التحديات، لم تتمكن الشركة من إصدار سندات جديدة بموجب خطة إعادة هيكلة ديونها، وذلك بسبب التحقيق مع شركة "هينجدا رايل ستايت" التابعة لها في سبتمبر.