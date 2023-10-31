مستشار اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط بين 3% و 10% وارد في ظل الحروب القائمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المستشار الاقتصادي الدكتور “أسامة معين”، أن الحروب الدائرة في العالم الآن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن من أهم ما يتأثر بالحروب في العالم هو القطاع النفطي.

وأوضح أن هناك احتمالات كبيرة لارتفاع أسعار النفط من 3% إلى 10% في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة.

وأفاد بأنه في حال اتسعت الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن الإنتاج النفطي سيتأثر عالميا وسيكون له انعكاسات اقتصادية سلبية.