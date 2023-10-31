شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 2600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2600 جنيها وسط تحركات مستمرة في حجم الطلب على المعدن النفيس في السوق المصري.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تذبذب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد انخفاض خلال جلسة الأمس، بينما يقدم الذهب على تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ 11 شهر منذ نوفمبر 2022 بسبب تدفقات الملاذ الآمن على الذهب منذ بداية الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني.

وتتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1997 دولار للأونصة بعد أن سجل اعلى مستوى عند 1999 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 1990 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.50%.

التذبذب خلال تداولات اليوم في أسواق الذهب يأتي في ظل متابعة الأسواق لنتائج اجتماعات البنوك المركزية التي تصدر هذا الأسبوع بعد صدور اجتماع المركزي الياباني اليوم، وذلك في محاولة لمعرفة مستقبل الاقتصاد العالمي إلى جانب استمرار عدم اليقين في الأسواق بسبب التصعيد المستمر في الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني.

الذهب مستمر في التحرك تحت المستوى 2000 دولار للأونصة فيما يبدوا تحرك مؤقت في انتظار اجتماع البنك الفيدرالي يوم غد والذي قد يساعد على تحديد اتجاه جديد للدولار وبالتالي للذهب.

التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وأن رئيس البنك جيروم باول لن يغير في حديثه ليستمر في الإشارة إلى الاعتماد على البيانات مع إبقاء الباب مفتوح لرفع جديد في أسعار الفائدة.