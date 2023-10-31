شكرا لقرائتكم خبر عن 839 مليون درهم تداولات عقارات المنطقتين الوسطى والشرقية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التداولات النقدية في المنطقتين الوسطى والشرقية 839 مليون درهم خلال 9 شهور وفقاً لتقرير أداء القطاع العقاري في المنطقة الوسطى ومدن خورفكان ودبا الحصن وكلباء، فيما بلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة 19658 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 20 مليون قدم مربعة خلال ذات الفترة.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسي للمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في ظل توفر البنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به مدن ومناطق الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

وتؤكد نتائج التقرير أهمية المزايا التنافسية التي تُقدّمها حكومة الشارقة للمستثمرين، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي. وأفاد المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 4.4% من مجمل حجم التداول في القطاع العقاري في الإمارة خلال التسعة شهور من عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 376.3 مليون درهم بنسبة 2% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 274.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.4%، و172.3مليون درهم في مدينة كلباء وبنسبة 0.9%، ونحو 15.6مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.

الرهون

وأوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 423 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 365 مليون درهم وأن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال 9 شهور وصل إلى 300 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 260.5 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 120 معاملة بنسبة وصلت إلى 40% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة البليدة بـ 28 معاملة، ثم منطقة طوى حمدة بـ 16 معاملة، ومنطقة الثمامة بـ 15 معاملة.

وأضاف المنصوري أن عدد المعاملات في مدينة خورفكان بلغ 132 معاملة جرت في 29 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 98.8 مليون درهم، فيما سجلت منطقتا حي الحراي التجارية والصناعية 15 معاملة لكل منهما من مجمل معاملات البيع في المدينة، ثم منطقة المديفي بـ 13 معاملة، تلتها منطقة (البردي 2) بـ 12 معاملة.

وأشار المنصوري إلى أن عدد المعاملات في مدينة كلباء وصل إلى 156 معاملة في 32 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 80.4 مليون درهم، 18.6% منها كانت في منطقة صناعية كلباء بواقع 29 معاملة، تلتها منطقة الصناعية بـ 24 معاملة، ثم منطقة الساف بـ 15 معاملة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 14 معاملة.

وكشف مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن معاملات البيع في مدينة دبا الحصن توزعت على 4 مناطق تمت من خلال 20 معاملة بقيمة 11.9 مليون درهم، وجرى 65% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 13 معاملة.