شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تُطلق «ماك بوك برو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أبل» عن شرائح جديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة كمبيوتر محمولة «ماك بوك برو» وطراز جديد «آي ماك» في حدث إطلاق ليلي غير معتاد، الاثنين.

وقبل موسم التسوق المهم للغاية، ستعمل الرقائق الجديدة على تحديث تشكيلة أجهزة «ماك» من «أبل»، والتي شهدت انخفاض المبيعات بنسبة 7% في ربع يونيو في مواجهة تباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية.

وسيتم طرح أجهزة الكمبيوتر الجديدة، بما في ذلك طرازا «ماك بوك برو» و«آي ماك»، للبيع الأسبوع المقبل، ولها نفس تصميمات طرز العام الماضي فقط مع شرائح جديدة. ولم يتم تحديث جهاز «آي ماك» من «أبل» منذ إبريل 2021، وحصلت طرز «ماك بوك برو» الخاصة به على ترقية للرقاقة مرة أخرى في يناير. وأصدرت شركة «أبل» أيضاً جهاز كمبيوتر محمول «ماك بوك إير» مقاس 15 بوصة في يونيو.

«ماك بوك برو» و«آي ماك»

وأضافت «أبل» نموذجاً جديداً من «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة، للمبتدئين يبدأ بسعر 1599 دولاراً مع معالج «أم 3».

ويبدأ سعر جهاز «ماك بوك برو» مقاس 14 بوصة مع «أم 3 برو» بسعر 1999 دولاراً، أو يمكن ترقيته إلى «أم 3 ماكس» مقابل المزيد من المال.

وجهاز «ماك بوك برو» مقاس 16 بوصة، أكبر وأقوى كمبيوتر محمول للشركة. يبدأ بسعر 2499 دولاراً مع «أم 3 برو» أو يمكن ترقيته إلى «أم 3 ماكس» مقابل تكلفة إضافية. وتحتوي أجهزة «ماك بوك برو» من «أبل» على منفذ «إتش دي أم آي» وفتحة بطاقة «إس دي» بالإضافة إلى منافذ «يو إس بي - سي»، مقابل طرز «ماك بوك برو» من «أبل» التي تحتوي على منافذ «يوس إس بي -سي» فقط.

ولم يحصل جهاز «ماك بوك برو» مقاس 13 بوصة، المزود بلوحة مفاتيح «تاتش بار» التي تعمل باللمس - على تحديث بشرائح جديدة.

وتأتي أجهزة «ماك بوك برو» المتطورة المزودة بشرائح «برو» و«ماكس» أيضاً بلون ألومنيوم داكن جديد تطلق عليه «أبل» اسم «Space Black». وتقول شركة «أبل» إن الألومنيوم المستخدم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة مؤكسد بطريقة تقلل من تلطخ بصمات الأصابع.

كما أطلقت جهاز كمبيوتر مكتبي «آي ماك» مقاس 24 بوصة، يبدأ بسعر 1299 دولاراً، ويستخدم هذا الطراز شريحة «أم 3».

(وكالات)