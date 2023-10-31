شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحوذ على 18.4% من مبيعات الذهب بالمنطقة في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، بلغ 12.4 طن خلال الربع الثالث 2023، مقارنة مع 12.9 طن في الربع الثالث من عام 2022، بتراجع 3%. واستحوذت الإمارات على 18.4% من إجمالي الطلب على الذهب الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط التي سجلت 70.1 طن في الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت الإمارات طلباً قوياً على السبائك والعملات الذهبية في الربع الثالث بزيادة 55% إلى 3.3 طن، مقارنة بـ 2.1 طن في الربع الثالث 2022، وهو أعلى طلب ربعي منذ الربع الأول 2021. وبلغ الطلب على المجوهرات الذهبية في الدولة خلال الربع الثالث 2023، 9.2 طن، مقارنة مع 10.7 طن في الربع الثالث من 2022، بتراجع 15%.

واستحوذت الإمارات على 21.54% من إجمالي الطلب على المجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط والتي سجلت إجمالي 42.7 طن. وأظهرت البيانات أن الطلب الإستهلاكي على الذهب في الإمارات بلغ 37.78 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة مع 42.70 طن في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 11.54%.

الاستهلاك العالمي

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب في الربع الثالث، عن احتفاظ البنوك المركزية بوتيرة تاريخية من المعدن النفيس، حيث بلغ الطلب ربع السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة (OTC) 1,147 طناً، أي أعلى بنسبة 8% من متوسط الطلب خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال مجلس الذهب: «شهد الاستهلاك العالمي للمجوهرات الذهبية ارتفاعاً موسمياً معتاداً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، حيث ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق. ولكن على أساس سنوي، انخفض الطلب بنسبة 2%، حيث ظلت أسعار الذهب مرتفعة للغاية، مسجلة أرقاماً قياسية جديدة في بعض الأسواق بسبب تحركات العملة. وكان تصنيع المجوهرات العالمي أقوى بشكل هامشي من الاستهلاك، بانخفاض 1% فقط على أساس سنوي إلى 578.2 طن. ونتيجة لذلك، ارتفعت المخزونات العالمية بمقدار 62 طناً خلال الربع».

وأضاف: «استمر الطلب على المجوهرات في الصمود بشكل جيد نسبياً، على الرغم من بيئة الأسعار المرتفعة للغاية هذا العام. لكن المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع لا تزال قائمة، نظراً للسيناريو الاقتصادي المحفوف بالمخاطر في العديد من الأسواق واستمرار الضغط على المستهلكين من أزمة كلفة المعيشة».

الصين

وفي الصين، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الثالث بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 154 طناً، لكنه شهد انتعاشاً موسمياً معتاداً مقارنة بالربع الثاني (+16% على أساس ربع سنوي). وارتفع الطلب منذ بداية العام بنسبة 8% ليصل إلى 481 طناً، وهو أداء مثير للإعجاب في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب المحلي. وبفضل متوسط سعر الذهب المحلي ربع السنوي القياسي، شهد عام 2023 أعلى طلب من حيث القيمة في الربع الثالث حيث يبلغ مجموعها 71 مليار يوان صيني، أو 10 مليارات دولار، بحسب بيانات المجلس.

ويتوقع المجلس أن يظل الطلب على الذهب مستقراً نسبيًا في الربع الرابع. وعادة ما يكون الربع الرابع هو الموسم الأكثر ازدحاماً لحفلات الزفاف، ويكون إيجابياً للطلب على الذهب بسبب تقليد شراء الذهب لهدايا الخطوبة، والأعياد، ومناسبات التسوق المختلفة، مثل يوم رأس السنة الجديدة، وكرنفالات التسوق عبر الإنترنت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الهند

ارتفع الطلب على المجوهرات في الهند في الربع الثالث، وهو أول تحسن على أساس سنوي منذ الربع الثالث من العام الماضي. وارتفع الطلب بنسبة 7% ليصل إلى 156 طناً، أي أعلى بنسبة 19% من متوسط السنوات الخمس، البالغ 130 طناً. ومع ذلك، لا يزال السوق أضعف منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (363 طناً مقابل 381 طناً في عام 2022)، حيث أعاقت أسعار الذهب المحلية القياسية المستهلكين.

وأشار المجلس إلى أن التوقعات بالنسبة للهند للفترة المتبقية من العام تبدو جيدة، على الرغم من وجود عنصر من الحذر. ومن المفترض أن تساعد الزيادة الموسمية في مشتريات الأعياد وحفلات الزفاف في تحرير الطلب المكبوت، خاصة بعد النصف الأول الضعيف نسبياً. ولكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة بشكل حاد في أوائل الربع الرابع، فقد يكون الطلب مقيداً.