شكرا لقرائتكم خبر عن إشغال كامل لأول مجمع سكني في «قرية إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

معدلات إشغال استثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن «قرية إكسبو»، المجمع الوحيد الجاهز للسكن في مدينة إكسبو دبي، حققت إشغالاً كاملاً في أول مجمعاتها السكنية «ريزيدنسز 4»، بعد عام واحد فقط من إطلاقه رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ما يمثّل إنجازاً مهماً. ولتلبية الطلب المتزايد في السوق، بدأ مركز دبي التجاري العالمي التأجير المسبق في تجمّع «ريزيدنسز 2»، والمقرر افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2024.وكانت قرية إكسبو من المشاريع التي قام مركز دبي التجاري العالمي بتطويرها لتكون المجمع السكني الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وقد استضافت آلاف المشاركين الدوليين خلال الحدث العالمي الذي انعقد على مدار ستة أشهر. وتمت إعادة افتتاح هذا المجمع السكني العام الماضي كمجمع شامل ومتكامل في مدينة إكسبو دبي، لتلبية احتياجات السكان والزوّار القادمين للسياحة والأعمال.وقال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: «توفّر قرية إكسبو خيارات متنوعة من الشقق المخدومة المتاحة للتأجير على المدى القصير والوحدات السكنية المتاحة للتأجير طويل الأجل، وقد تمت إعادة افتتاحها في أكتوبر 2022 بالتزامن مع إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي. وتأتي معدلات الإشغال الاستثنائية في مجمع «ريزيدنسز 4» السكني للتأكيد على الطلب المتزايد على الحياة المجتمعية الفاخرة والجاذبية التي تتمتع بها مدينة إكسبو دبي، كوجهة حيوية. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات ودبي لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي والاستدامة، تستعد مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة وإلهام الجميع من حول العالم، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الإرث الكبير».وتعد «قرية إكسبو» وجهة سكنية نابضة بالحياة، وهي تتألف من أربع مجمعات سكنية تضم مساحات شاسعة بمناظر طبيعية خلّابة، وتشكّل مجتمعاً آمناً للمشاة. ويضم كل مجمع سكني مجموعة خاصة من المرافق، بما في ذلك صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحديقة إكسبو الشاسعة التي تبلغ مساحتها 37000 متر مربع، ومسار للركض، إضافة إلى سهولة الوصول إلى مسار ركوب الدراجات، والسوبر ماركت، والصيدلية، والصالونات، والعيادة، وعدد متزايد من المطاعم والمقاهي.وقال كريستوفر رومين من شركة سافيلز الشرق الأوسط، التي تقود عمليات التأجير بشكل حصري في قرية إكسبو: «نحن في سافيلز كنا دوماً على يقين بأن مستوى الإقبال على قرية إكسبو سيكون كبيراً، وأننا سنتمكّن من تأجير الوحدات المتاحة بشكل سريع، إلّا أن المستويات التي شهدناها حتى الآن كانت غير مسبوقة».وأضاف: «لقد كانت ردود المستأجرين مشجعة جداً، حيث تركّزت ردودهم حول العديد من المزايا المتوفرة، مثل سهولة الوصول إلى محطة المترو، ومواقف السيارات المخصصة، وجودة البناء، والمساحات الخضراء، والأهم من ذلك، قدرتهم على توفير الوقت أثناء التنقّل، الأمر الذي يمنحهم الفرصة للاستمتاع بوقتهم بالشكل الأمثل».