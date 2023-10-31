شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ترويجية لمركز دبي للسلع المتعددة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، حيث استضاف فعاليتين في ميامي ونيويورك، ضمن جهوده لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي ودعم نمو التجارة الثنائية، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وتوفر دبي، والمركز، وجهة مثالية للشركات الأمريكية، التي تتطلع لتوسيع نطاق عملياتها دولياً، والاستفادة من فرص الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم، انطلاقاً من المركز، الذي يضم اليوم ما يقرب من 45% من أصل نحو 1500 شركة أمريكية عاملة في الدولة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «لطالما كانت دبي عموماً، والمركز، وجهة مفضلة للتجارة والأعمال بالنسبة للشركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء في مجالات تجارة السلع المادية، أو التكنولوجيا عالية القيمة، مثل تقنيات التشفير والويب 3. وينعكس هذا التنوع في تركيبة الشركات الأمريكية المسجلة لدينا، حيث يحتضن المركز اليوم 669 شركة أمريكية، أي نحو نصف الشركات الأمريكية العاملة في الدولة، منها شركات عملاقة متعددة الجنسيات، وعلامات تجارية معروفة، مثل أمريكان إكسبريس، وبلكين، وكارجيل.

وجهة مفضلة للأعمال

وتواصل الشركات الأمريكية اختيار المركز وجهة مفضلة لتأسيس أعمالها، ومن أحدث الأمثلة انضمام سولانا إلى مركز كريبتو التابع للمركز شريكاً داعماً للنمو، والمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة واحد من أوائل المستأجرين التجاريين الذين انتقلوا إلى برج أبتاون تاور. سعيد جداً بالعودة إلى الولايات المتحدة لتعزيز أواصر علاقاتنا التجارية مع الأمريكتين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى دبي».

وأقيمت فعاليتا الجولة الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في الولايات المتحدة، بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وغرفة التجارة الأمريكية، وغرفة تجارة ميامي الكبرى، وغرفة تجارة نيويورك الكبرى. وتعرف الحضور خلال الفعاليتين إلى الجاذبية التجارية لدبي، وما توفره المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من مقومات فريدة لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.

وجاءت الجولة الترويجية جزءاً من حملة أوسع جابت مدناً رئيسية في الأمريكتين. فخلال الأسبوع الماضي، زار المركز سوقين رئيسيين في كولومبيا، بوغوتا، وريسارالدا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وكولومبيا في مجالات تجارة الطاقة والزمرد والقهوة.

وتلعب سلسلة الجولات الترويجية «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها المركز دبي للسلع المتعددة، دوراً مهماً في الترويج لدبي وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم المركز بنسبة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وخلال عام 2022، استقطب رقماً قياسياً بلغ 3,049 شركة انضمت إلى منطقته الحرة، و1,456 أخرى انضمت إليه في النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 23,000 شركة، منها شركات كبرى متعددة الجنسيات، وصغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع لرواد أعمال مستقلين.