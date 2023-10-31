شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» و«إنفاذ» يوقعان اتفاقية مشتركة للربط التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق التنمية العقارية ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) اليوم، اتفاقية مشتركة للربط التقني، وذلك على هامش معرض ريستاتكس العقاري بالشرقية، وذلك استمراراً للجهود المشتركة لتعزيز التكامل التقني ورفع جودة البيانات وأتمتة الإجراءات المشتركة بين الطرفين.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، فيما مثّل "إنفاذ" الرئيس التنفيذي حسين الحربي.

التكامل التقني

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الحكومي، بهدف التكامل التقني بما يضمن سرعة الإنجاز خدمة للمستفيدين.

وأوضح أن الاتفاقية مع "إنفاذ" تهدف إلى رفع جودة البيانات من خلال الاستفادة من الربط التقني بما يسهم في أتمتة الإجراءات في تقديم الخدمات المشتركة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إنفاذ" حسين الحربي إن الاتفاقية تهدف إلى توثيق ورفع جودة الأعمال بين الطرفين وفق أهداف مشتركة أبرزها استحداث وتطوير وأتمته إجراءات الخدمات باستخدام أحدث التقنيات بما يُمكن ويسهل تقديم الخدمات للمستفيدين.