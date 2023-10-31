شكرا لقرائتكم خبر عن بدافع من المؤشرات الاقتصادية.. توقعات بعدم خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، جنباً إلى جنب مع بيانات الوظائف الأمريكية ونتائج أعمال عملاق التكنولوجيا "آبل"، بحثاً عن أي علامات على التباطؤ الاقتصادي، إذ يؤثر ذلك على الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال المستشار الاقتصادي علي الحازمي لـ«اليوم»: إن من المتوقع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياساته النقدية المشددة لكبح جماح التضخم والوصول إلى المستهدف والمعدل الطبيعي عند 2%.

معدلات التضخم

أضاف، أن الوصول إلى معدل التضخم الطبيعي يحتاج إلى مدى أطول من الفيدرالي الأمريكي ليصل له، متوقعا عدم خفض الفائدة قبل منتصف العام المقبل، طبقا للتصريحات الأخيرة للبنك، وبحسب توقعات السوق السائدة.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022، منها 4 في العام الحالي، للوصول إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ 22 عاما.

وأفاد بأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأمريكي تؤيد توجهات البنك الفيدرالي حول التمسك بالسياسة الاقتصادية المشددة لكبح جماح التضخم، وهو ما تشير إليه التقارير الصادرة مؤخرا حول سوق العمل الأمريكي ونتائج أسعار المستهلكين (التضخم)، ومؤشر مديري المشتريات، فضلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس الماضي.

نمو الناتج المحلي

وأوضح الحازمي، أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجل نموا بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية السابقة تؤكد على أن التضخم لا زال عصيا على الفيدرالي الأمريكي، مما يدعم قرار الفيدرالي بالاستمرار ومواصلة سياسته النقدية المشددة دون أي تراجع.

وتوقع أن تؤثر تلك المؤشرات الاقتصادية على توجهات سياسة الفيدرالي الأمريكي في الفترة المقبلة، مستبعدا انخفاض سعر الفائدة، فيما سيكون الاتجاه بين التثبيت، أو رفعها بمقدار 0.25 نقطة أساس، في حال وجود تجاوب من هبوط التضخم.

ارتفاع سعر الدولار

ولفت إلى أن من المتوقع ارتفاع سعر الدولار، والتوجه له كملاذ آمن، وتراجع عائد السندات، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة علاقة عكسية مع عائد السندات، وهو من المتوقع حدوثه الفترة المقبلة.

وقال المستشار الاقتصادي: إن من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند معدل 5.5% عند اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء، بناء على توقعات السوق الحالية والسائدة، فضلا عن توقعات الاقتصاديين، إلا أنه غير مستبعد وجود قرار مفاجئ من البنك ومخالف للتوقعات برفع الفائدة 0.25 نقطة أساس، واصفا القرار بالصعب والمبرر.

ردة فعل سلبية

وأضاف أن في حال حدوث رفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، فإن من المتوقع ردة فعل سلبية وقاسية على الأسواق، وفي حال التثبيت قد يكون فرصة أكبر لمؤشر التضخم للتجاوب هبوطا قبل اجتماع البنك في ديسمبر المقبل، إذ يمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي نوعا من المرونة الاقتصادية النقدية في التعامل مع اتخاذ قراراته المستقبلية.

ونوه الحازمي بأن ارتفاع الفائدة عن مستوياتها الحالية يسهم في ارتفاع تكاليف التمويل والإقراض ويسبب ضغوطا على الشركات المستدينة بفوائد متغيرة، ويرفع من تكاليف الاستثمار التي تعتمد على التمويل من الائتمان والإقراض، فضلا عن احتمالية تأجيل للمشاريع حتى تعود معدلات الفائدة إلى النسب المقبولة.

وأشار إلى أن البعض يستفيد أو يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، لكن يجب تقليص الأضرار، وتعظيم العوائد والفوائد بقدر الإمكان، لا سيما أن الظروف الاقتصادية الحالية أصبحت تؤرق وتشغل الكثير من الاقتصاديين حول العالم حاليا.

دراسة المخاطر

ودعا إلى دراسة المخاطر جيدا والتعامل بحنكة من خلال دراسة الفرص والتهديدات ومعرفة نقاط الضعف والقوة لتجاوز الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، مع التحوط من تلك الآثار الاقتصادية التراكمية بوضع الحلول الاستباقية.

وأوضح أن أثر سلبيات الفائدة المرتفعة الحقيقية المتراكمة متوقع في بداية الربع الأول من العام المقبل، ومن المتوقع أن يلقي بظلاله على أداء أعمال العديد من المستثمرين والقطاعات في الأسواق.

استمرار السياسة النقدية

وأكد على أن تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن عدم الاستمرار في سياساته النقدية سيكون خطأ فادحا، وله آثارا سلبية لا يقل عن السياسات التوسعية التي انتهجها في فترة جائحة كورونا وأسهمت في خلق معدلات تضخم يعاني الاقتصاد الأمريكي منها حتى اليوم.

وأفاد بأن من المعروف أن المجتمع عادة يعني أكثر من التضخم وليس من أسعار الفائدة المرتفعة، التي تعد أقل ضررا، خاصة أنها تمس شريحة محدودة، أما التضخم فيمس شريحة واسعة وكبيرة في المجتمع، ويكون الخيار الأفضل هو رفع الفائدة أو تثبيتها عند معدلات مرتفعة تضغط على نسبة التضخم المرتفعة، وتدفعه إلى الهبوط أو العودة إلى المعدلات الطبيعية عند 2% تقريبا.