شكرا لقرائتكم خبر عن «دور للضيافة» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة دور للضيافة للربحية في الربع الثالث من 2023، محققة صافي ربح يقدر بنحو 4.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر 2.078 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة خلال الربع الحالي بمبلغ 28.7 مليون ريال وبنسبة 23.8% عن الربع المماثل من عام 2022م ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على الفنادق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع الربح التشغيلي

ارتفع الربح التشغيلي للشركة بقيمة 9 ملايين ريال وبنسبة 95.7% عن الربع المماثل وبذلك حققت الشركة صافي ربح للربع الحالي بلغ 4.4 مليون ريال مقابل تحقيق صافي خسارة عن الربع المماثل بمبلغ (2.1) مليون ريال.

وأشارت إلى تأثير النتائج المالية للشركة للربع الحالي كان بالأثر الإيجابي البالغ 7.1 مليون ريال نتيجة للصلح الذي تم بين الشركة وأحد المؤسسات المالية بشأن عقود المشتقات المالية.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تأثر إيرادات فنادق الشركة بمكة المكرمة وذلك نظراً لوقوع الجزء الأكبر من موسم الحج لعام 1444ه خلال الربع السابق.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 104.2 مليون ريال وبنسبة 26.7% بسبب تحسن إيرادات فنادق الشركة نظراً لعودة اعداد الحجاج والمعتمرين إلى مستوياتها السابقة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الفنادق الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لعام 2022م.

وارتفع الربح التشغيلي للفترة الحالية بمبلغ 44 مليون ريال وبنسبة 106.2% عن الفترة المماثلة ويرجع انخفاض الربح للفترة الحالية عن الفترة المماثلة إلى تعديل الربح للفترة المماثلة من العام السابق بالأرباح المحققة عن المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية والتي بلغت 32.7 مليون ريال وبدون تأثير تلك المعالجة فإن هناك نمواً في صافي ربح الفترة الحالية بمبلغ 26.3 مليون ريال وبنسبة 1207%.