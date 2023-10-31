شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم تدريب 1400 مواطن للعمل بمجال التشغيل والصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي؛ تستهدف تأهيل 1400 متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.

جاء ذلك خلال حفل تخريج متدربي ومتدربات المعهد أمس الإثنين برعاية محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود.

ووقع الاتفاقية؛ نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس أبا الخيل ومدير عام المعهد عبدالعزيز الحجي.

تلبية احتياجات سوق العمل

تنص اتفاقية الدعم؛ على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة تماشياً مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.

وبموجب آلية الدعم؛ يشارك الصندوق بنسبة 75 % من تكاليف التدريب، وبنسبة 50 % من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.

ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً منها: دبلوم سلامة الإنشاءات؛ وفني لحام؛ وتصنيع أنابيب؛ وفني صيانة كهرباء؛ ومشغل آلات دقيقة؛ وفني صيانة آلات؛ وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.

وبحسب الاتفاقية؛ أكد الطرفان على أهمية الإشراف ومراقبة تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل منتظم حسب الخطة؛ بما يضمن جودة وتحقيق أهداف البرنامج؛ بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات بصفة دورية ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.