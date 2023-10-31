شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن البريطانية خططها المستقبلية بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى الرئيس التنفيذى لشركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور رولى المدير العام للشركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، خاصة وأن هناك احتمالات بترولية جيدة للبحث فى الطبقات العميقة التى حققت نجاحات لشركات أخرى فى المنطقة، بالإضافة إلى الإنتاج من المصادر غير التقليدية من الغاز والزيت الصخرى باستخدام تكنولوجيات متخصصة فى هذا المجال، فضلا عن مشروعات حقن المياه لزيادة الضغط بالخزانات بهدف زيادة الانتاج.

وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.