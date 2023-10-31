شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة وغرفة القاهرة توقعان بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصرى للعمل بالسوق الخارجى والمحلي.

وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وعن غرفة القاهرة أيمن العشرى رئيس الغرفة، وشهدت التوقيع السفيرة سها الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

جاء ذلك اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية فى حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصرى رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار توفير سبل التكافل الاجتماعى وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وفى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعى الدائمة والدءوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصرى من خلال العمل على نشر الوعى المجتمعى بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الايجابية المتاحة فى سوق العمل المحلى والخارجى والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

كما يأتى هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التى ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفق بيان غرفة القاهرة التجارية.

وتستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإيمانًا بدور الغرفة وما تقوم به من تدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة فى الداخل والخارج طبقًا لتوجهات الدولة.