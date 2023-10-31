شكرا لقرائتكم خبر عن 4,8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بنمو 17.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023، مقابل 4,1 مليار درهم في فترة المقارنة. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي.