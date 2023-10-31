شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تُخالف الارتفاع الجماعي للأسهم الخليجية في آخر جلسات أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء في آخر جلسات أكتوبر، باستثناء البحرين التي تراجع مؤشرها العام 0.1%.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (FADGI) بنسبة 0.63% إلى 9343.88 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.99% إلى 3877.08 نقطة.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 1.46% إلى 10690.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر البورصة 1.07% إلى 6531.76 نقطة، من خلال تداول 149.33 مليون سهم، بقيمة 48.47 مليون دينار.

وتراجع مؤشر البحرين العام 0.1% إلى 1929.26 نقطة، من خلال 1.24 مليون سهم، بقيمة 447 ألف دينار.

ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.05% إلى 9,523 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 686 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط، 0.05% إلى 4,545.460 نقطة، من خلال تداول 5.17 مليون سهم، بقيمة 1.16 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 3.78% إلى 22550.65 نقطة.