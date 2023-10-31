شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء، تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تلتها مبايعة بقيمة 43.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 42.56 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 644.92 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13.45 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13.59 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 144.32 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 26.92 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 27.03 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة 267.39 مليون درهم منها 9 رهون أراضي بقيمة 21.61 مليون درهم، و111 رهون فلل وشقق بقيمة 245.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 36.86 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 20.05 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 302.87 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 35 مليون درهم.