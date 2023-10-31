شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات» توقع مذكرة تفاهم مع «موانئ أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت مجموعة «NMDC» (الجرافات البحرية) مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة «NMDC».

وقّع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NMDC»، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك على هامش مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستواصل مجموعة NMDC ومجموعة موانئ أبوظبي العمل معاً لتنفيذ المشاريع الدولية المستقبلية، وذلك بالاستفادة من القدرات والإمكانيات العالمية التي تمتلكها مجموعة NMDC في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاءات والتجريف البحري، مما يتيح لمجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مشاريع دولية واسعة النطاق بنجاح. كما تتماشى الاتفاقية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC: «نحن سعداء بمواصلة علاقتنا المتميزة مع مجموعة موانئ أبوظبي، حيث تمكننا هذه المذكرة من استكشاف فرص جديدة للتعاون وتقديم الحلول المبتكرة على نطاق أوسع، وذلك من خلال تسخير كامل قدراتنا وطاقاتنا ومواردنا البشرية في سبيل تقديم الدعم المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي بما يحقق لنا نجاحات أكبر في السنوات المقبلة.»

بينما قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تشكل هذه المذكرة محطة بارزة في مسار العلاقات المتميزة القائمة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة NMDC، حيث تعكس التزامنا المشترك بتطوير سبل التعاون بين الجانبين في الصناعات البحرية على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.»