شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «اقتصادية وغرفة» الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يرافقه عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين. وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدد من مديري الإدارات بالدائرة.

وخلال الاجتماع تم بحث الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون للإسهام في تحقيق الريادة للإمارة في جميع المجالات تعزيزاً للتكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي انسجاماً مع التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية، كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة بالإمارة.

وأشار حمد علي عبدالله المحمود إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل بها كافة الأدوار من جميع الجهات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة الإمارة كمدينة عالمية توفر أفضل وأرقى الخدمات في جميع مجالات الحياة، مشيداً بجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودورها في تعزيز سبل تشجيع الاستثمارات وجذبها للاستفادة من الفرص المتوافرة في إمارة الشارقة، وكذلك تطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات.

وفي ختام اللقاء ثمّنت الدائرة زيارة الوفد، مشيدةً بحرص الجهتين على التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية، مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار إلى جانب جذب المستثمرين ودفع العجلة الاقتصادية في الإمارة للارتقاء بمكانة الشارقة كوجهة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.