شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الهلال»: تركيز متزايد على إنتاج نفط وغاز مستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، مجيد حميد جعفر، أن الجفاف الشديد والتلوث وانبعاثات غاز الميثان تؤدي إلى إعاقة الخدمات البلدية والنتائج الصحية، وأضاف أمام لجنة المجلس الأطلسي في واشنطن، أن التركيز المتزايد على إنتاج النفط والغاز بشكل أكثر استدامة، وتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي وتقليل حرق الغاز من حقول النفط، سيكون لها تأثير كبير في السنوات المقبلة.

وأضاف: لتفاقم التلوث وانبعاثات الكربون في العراق تأثير كبير في البلاد، إلا أن التركيز المتزايد من جانب الحكومة على تسخير الغاز الطبيعي واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة يعد بتحسين الظروف، مع الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في تشجيع ثقافة الاستدامة.

ولفت إلى أنه يمكن الآن ملاحظة التغيّرات الإيجابية في العراق مع تركيز الحكومة على تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق، ليحل محل زيت الوقود والديزل في توليد الكهرباء، فضلاً عن الجهود المبذولة لالتقاط الغاز المصاحب المنتج من العمليات النفطية والحد من حرق الغاز سيكون له تأثير إيجابي كبير.

وقال جعفر، خلال مداخلته في المؤتمر السنوي الثاني لمبادرة العراق بالمجلس الأطلسي في واشنطن: «يواجه العراق التحدي العالمي المتمثل في تغيّر المناخ، ولكنه يواجه أيضاً عدداً من القضايا المحلية المحددة، بما في ذلك نقص المياه، وقضية تلوث الهواء والأرض والمياه التي يجب معالجتها».

وسلط مؤتمر مبادرة العراق في واشنطن، الذي حمل عنوان «الموازنة بين المساهمات العالمية والنمو المحلي: مستقبل العراق في مشهد تطور مستمر»، الضوء على جهود العراق لمعالجة التحديات البيئية وسبل حلها.

وأكد مبعوث العراق للمناخ، السفير فريد ياسين، أن لدى العراق تركيزاً متجدداً على معالجة تغيّر المناخ، وسيستضيف جناحاً في اجتماع «كوب 28» المقبل في دبي. ورحب المشاركون في النقاش باستضافة الإمارات العربية المتحدة لاجتماع مؤتمر الأطراف، لكونه فرصة مهمة للعراق، ودول المنطقة الأخرى، لتعزيز التعاون وتعزيز التقدم في سياسات معالجة تغير المناخ.