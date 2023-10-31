شكرا لقرائتكم خبر عن الحمَّاد: المنطقة الشرقية تشهد نموًا في مؤشراتها العقارية مع نهاية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أنَّ الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته، من خلال التشريعات العقارية. مما عزز فاعلية القطاع ليكون قطاعًا مُساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي. حيث بلغتْ مُساهمة الأنشطة العقارية فيه، وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي، 6.1 %. وبلغتْ مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.

أبرز أرقام العمليات العقارية

وأوضح الحمَّاد خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023، أنَّ المنطقة الشرقية شهدتْ نموًا في مؤشراتها العقارية. حيث بلغ حجم العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ36 مليار ريال، وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية، بارتفاع تجاوز الـ5% لنفس الفترة من العام الماضي، منها 45% للعقارات التجارية و39% للعقارات السكنية.

فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.785 وسيطًا عقاريًا من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية، مضيفًا أنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة (وافي) تجاوزت الـ120 مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقاريه بلغ الـ32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة أنَّ عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة. فيما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك.

وفيما يخص العقارات المفروزة جاءت المنطقة الشرقية من بين أعلى ثلاث مدن على مستوى المملكة بنحو 40 ألف وحدة مفروزة، وعزا هذا النمو في الأنشطة العقارية للمنطقة الشرقية إلى جاذبيتها للاستثمارات العقارية وما تحظى به من مقومات سياحية وتجارية وسكنية.