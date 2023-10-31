شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| رئيس لجنة العقار بالشرقية لـ"اليوم": زيادة متوقعة على شراء الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، راشد القاضي، زيادة الطلب على شراء الأراضي في المنطقة، بعد فك الحجوزات.

وقال القاضي في تصريحات لـ"اليوم"، إن مناطق السعودية تشهد حركة عمرانية نشيطة، مشيرا إلى أن معرض ريستاتكس، يسهم في خلق فرص تطويرية للمطورين العقاريين.

أسعار العقارات

أضاف أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تدعم المشاريع العقارية والنوعية من خلال إيجاد الفرص الممكنة لجميع طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن أسعار العقار في متناول جميع الشرائح لا سيما في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن العرض والطلب حاليا متوازن، فيما يتأثر خلال أوقات قليلة بسعر الفائدة العالمية، إلا أن زيادة المعروض حاليا يعكس وجود مطورين عقاريين.