شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الاجتماعية يقدم خدمات ادخارية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم بنك التنمية الاجتماعية، معرضاً تفاعلياً اليوم، يستمر على مدى أيام، يعرّف خلاله بمبادرتين جديدتين للادّخار، وهما "خدمة هلا" و "منصّة الادخار".

وتقدم "خدمة هلا" استشارة ادخّارية للمستفيدين بعد عرض مجموعة من الأسئلة عبر موقع البنك، وباستخدام الأدوات المساعدة والنماذج الخاصة بالتخطيط المالي التي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، وإعطاء نظرة على حالة الفرد المالية وعرض المنتجات المناسبة له في "منصة الادّخار" بحسب المعطيات.

وتوفر تقييم وقياس عادات الإنفاق والادخار لدى المشتركين، ثم تقديم المنتج الادّخاري المناسب بحضور عدد من الشركاء.

القرارات المالية الصحيحة

وتعمل "خدمة هلا" على تحسين تجربة العملاء، وتقديم نظرة شاملة على حالة العميل المالية لتساعده على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، ولتعرفه على منتجات البنك الملائمة حسب المدخلات.

وكذلك مساعدة البنك في تطوير منتجات تتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات العملاء بشكل عام في المستقبل.

البرنامج الادخاري

وعند اشتراك عميل بنك التنمية الاجتماعية في البرنامج الادّخاري، يمكنه المشاركة في "مارثون زود"، وهو منافسة سنوية موجهة إلى مشتركي برنامج "زود الادخاري"، ويتم خلال المنافسة قياس سلوك المشترك الادخاري وخلق العادات الإيجابية في حياتهم اليومية.

ويستهدف "مارثون زود" إلى توعية المجتمع بأهمية الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار بين المشتركين، وأنه يمكن أن يحلّ محل الحاجة إلى الاقتراض، والتوسع لبرنامج زود للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع.