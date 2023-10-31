شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تعليم» يوافق على توزيعات سنوية 11 فلساً للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة تعليم القابضة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 110 ملايين درهم بنسبة 11% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس/آب 2023، بواقع 11 فلساً لكل سهم.

كما وافق مجلس الإدارة، خلال اجتماعه على مقترح بشأن مكافأة مجلس الإدارة عن الفترة من 23 نوفمبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، والتي تبلغ 3.67 مليار درهم.

وتمت الموافقة أيضاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، وعلى تعيين الدكتور زياد عزام عضو مجلس الإدارة والذي تم تعيينه اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.