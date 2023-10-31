شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تنتعش في آخر جلسات أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، حيث يستعد المتداولون لإغلاق شهر كئيب شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 0.06%، وكسب مؤشر ناسداك المركب 0.08%، وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.21%.

وكان قطاع خدمات الاتصالات هو القطاع الأسوأ أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بانخفاض قدره 0.8%. وتراجع سهم «نتفليكس» 0.34% و«ألفابت» 1.06%، و«ميتا» 0.54%. وارتفع سهم «تيسلا» 0.70%، و«فورد»1.87%، و«جنرال موتورز» 2.72%، و«ستيلانتس» 3.44%، بعد الاتفاق مع نقابة العمال وإنهاء الإضراب.

واستمر موسم الأرباح الثلاثاء، حيث أعلنت شركة كاتربيلر أرباحاً للربع الثالث تجاوزت التقديرات. ومع ذلك، قالت كاتربيلر: «إن إيراداتها في الربع الرابع ستكون أعلى قليلاً فقط عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أثار قلق المستثمرين من أنها قد تخالف توقعات المحللين. وانخفضت الأسهم أكثر من 5%».

انخفضت أسهم «جيت بلو» بأكثر من 14%، بعد أن جاءت نتائج الربع الثالث لشركة الطيران دون التوقعات.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الأربعاء. ويشير تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 99% تقريباً أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي إم إي».

ويأمل المستثمرون أيضاً أن يشير تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، والذي سيصدر الجمعة، إلى بعض التباطؤ في سوق العمل. (وكالات)