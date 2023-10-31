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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية نظم لقاء وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عُمان برئاسة رئيس الهيئة الدكتور علي السنيدي، مع أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور أمين عام الاتحاد المكلف وليد العرينان، ووكيل وزارة الاستثمار بدر البدر، ورئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر الهاجري، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في تلك المناطق.
وسلط اللقاء الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق الاقتصادية والحرة العمانية وعددها (22) منطقة، والتي بلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 43 مليار دولار، من أبرزها الدقم وصلالة وصحار والمزيونة ومدائن وخزائن.
فضلا عن الحوافز المقدمة التي تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل من (10-30) عاما، ومن الضريبة الجمركية للمعدات والمواد الخام والملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال.
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