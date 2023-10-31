الاقتصاد

الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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- بواسطة أيمن الوشواش - الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، اليوم، وتستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏ورواد الأعمال والمهتمين بالمجال، ‏بمقر ‏الغرفة‏. ‏

وتتناول الورشة ‏مفهوم وأهداف الإدارة المالية في المنشآت التجارية، وأهمية القوائم المالية والملف الاستثماري، إضافة إلى إدارة السيولة في المنشآت التجارية ودراسة احتياجات التمويل وتهيئة المنشآت، وأبرز الجهات ومنصات التمويل الجماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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