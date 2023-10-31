شكرا لقرائتكم خبر الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، اليوم، وتستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏ورواد الأعمال والمهتمين بالمجال، ‏بمقر ‏الغرفة‏. ‏ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، اليوم، وتستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ‏ورواد الأعمال والمهتمين بالمجال، ‏بمقر ‏الغرفة‏. ‏ وتتناول الورشة ‏مفهوم وأهداف الإدارة المالية في المنشآت التجارية، وأهمية القوائم المالية والملف الاستثماري، إضافة إلى إدارة السيولة في المنشآت التجارية ودراسة احتياجات التمويل وتهيئة المنشآت، وأبرز الجهات ومنصات التمويل الجماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة المالية والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.