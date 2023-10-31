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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعمال المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال (IFHAB)، تنطلق اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بمكة المكرمة، بحضور أكثر من 19 جهاز اعتماد و40 مشارك من 18 دولة إسلامية.

ويأتي احتضان المملكة لأعمال المنتدى استمرارا لتأكيد ريادتها في هذا المجال، حيث يعد أحد التوصيات التي تضمنها المقترح السعودي لإنشاء المنتدى كأحد المنظمات المنتسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد تكفلت المملكة باستضافة مقر المنتدى لدعم الاقتصاد الإسلامي والارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمعات في البلدان الإسلامية.

ويساعد المنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال في تسهيل التبادل التجاري، وتيسير عمليات الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، إضافة إلى زيادة الموثوقية والمصداقية بالشهادات والعلامات الوطنية للحلال، والسعي لموائمة تلك العلامات.

كما يسعى المنتدى إلى توفير الثقة والمصداقية في المنتجات والخدمات التي تحمل شعار الحلال في الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك تسهيل قبول نتائج خدمات تقويم المطابقة من خلال اتفاقيات الاعتراف متعدد الأطراف، سواء كانت داخل الدولة أو من الأسواق في دولة أخرى، وذلك دون الحاجة إلى اختبارات إضافية.