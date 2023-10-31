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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معهد الابتكار وريادة الأعمال التابع لجامعة أم القرى، استضاف الحفل الختامي لبرنامج ما قبل الاحتضان، والذي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سبتمبر الماضي، ضمن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، ونتج عنها احتضان 15 فكرة ريادية، تم تطويرها بالتعاون مع فريق مختص من المعهد.

وتصدرت الفكرة الريادية «إسوارة الحياة» المتخصصة في قياس ضربات القلب والتنبؤ بحالات الغرق قائمة الأفكار المحتضنة ضمن المبادرة، وذلك بتحقيقها المركز الأول وحصولها على جائزة مالية قدرها 10,000 ريال. وحازت فكرة ( Myinvest ) المتخصِّصة في جمع المحافظ الاستثماريَّة وتحليلها وإدارة الاستثمارات على المركز الثَّاني بجائزة قدرها 8,000 ريال.

فيما جاءت فكرة «سمَّاعتي» لمعالجة وتحليل الأصوات لأطفال التوحد في المركز الثَّالث بجائزة قدرها 7,000 ريال.

وتحرص جامعة أم القرى على مشاركة طلاب الجامعة في البرامج الريادية، وتوسيع نطاق أفكارهم وتطويرها، لتكون مشاريع ابتكارية قائمة في سوق العمل، وتسهم في تنوع النشاط الاقتصادي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.