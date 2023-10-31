شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد في أعقاب الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الفائدة.

وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة من الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أكتوبر الحالي بنسبة 2.9% مقابل 4.3% في الشهر السابق.

في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 3.1%.

البنك المركزي الأوروبي

وأكدت بلومبرج أن بيانات التضخم الصادرة اليوم تظهر فاعلية قرارات البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي في كبح جماح التضخم بهدف إعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا.

وألقت هذه الفائدة العالية بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.

في الوقت نفسه تراجع أداء الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال فصل الصيف، إذ سجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، انكماشا بنسبة 0.1%.

الناتج المحلي الإجمالي

وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، في تقدير أولي اليوم الثلاثاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1 في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني، وكان خبراء الاقتصاد، في المتوسط، يتوقعون حدوث ركود.

ونما الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023، بعدما سجل ركودا في الربعين الأول والرابع من عام 2022.