شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.2%، وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.9%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%.

وهبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، 1.5%، 1.2%، على التوالي، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، ثم قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 977.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 5.37%، واستحوذت المؤسسات على 25.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 184.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1432 نقطة.